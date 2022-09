Passeggiata di solidarietà, torna la Due Comuni per Telethon

Una gara podistica giunta alla seconda edizione: per l’evento di Fondazione Telethon, che comprende anche una passeggiata non competitiva di 3 km, scendono in campo due amministrazioni comunali, quelle di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

La “Due Comuni” 2022- gara che coinvolge tantissime persone per la solidarietà per chi lotta contro una malattia genetica rara- si terrà domenica 18 settembre.

Alle 11,30 di domani invece – mercoledì 14 settembre – l’evento sarà presentato in conferenza stampa nell’aula consiliare di Palazzo Siano, sede del municipio di Sant’Anastasia.

A moderare la conferenza stampa – evento sarà la giornalista Giovanna Salvati.

Interverranno:

Carmine Esposito (sindaco di Sant’Anastasia)

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana)

Tancredi Cimmino (coordinatore Fondazione Telethon)

Alberto Auricchio (ricercatore Tigem Pozzuoli)

Agostino Casillo (commissario straordinario Ente Parco Nazionale del Vesuvio)

Daniele Leone (direttore regionale Inail Campania)

Saranno ospiti gli attori Giorgia Gianetiempo e Luca Turco del cast di “Un posto al sole”.