No Banner to display

Ercolano, Vesuvio “quota mille”. Interrotto rave party non autorizzato

Questa notte, verso le 3, a Ercolano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della Compagnia di Torre del Greco e una pattuglia del locale Commissariato – allertati dal 112 – sono intervenuti presso un casolare abbandonato edificato vicino a “quota mille” del Vulcano.

I militari hanno constatato che era in corso un rave party non autorizzato con un centinaio di ragazzi presenti ed hanno fatto spegnere la musica ad alto volume interrompendo la festa.

Durante l’interruzione – svolta con grande buon senso per evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica – sono stati identificati, tra il fuggi fuggi generale, una ventina di partecipanti ed i 5 organizzatori. Tutti sanzionati per le violazioni delle norme anti-contagio.

Rinvenute e sequestrate modiche quantità di sostanza stupefacente di diverse tipologie: hashish, ecstasy, anfetamina, marijuana ed anche un francobollo LSD.

I 5 organizzatori dell’evento – una volta accertate le loro posizioni – saranno denunciati a piede libero dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano per somministrazione di bevande alcoliche e manifestazione-evento non autorizzato.