“Siamo Sommesi” tutti i lunedì in diretta sulla pagina Facebook per rispondere alle esigenze dei cittadini di Somma Vesuviana.

L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto diretto sull’economia mondiale. Una crisi economica, che non ha risparmiato la Campania, dove si registra un periodo di recessione già dal primo lockdown. Secondo l’Anpal (Agenzia nazionale sulle politiche attive e sul lavoro), nella regione governata da Vincenzo De Luca sono oltre 400 le aziende che si trovano in seria difficoltà.

A essere maggiormente colpiti sono il settore industriale e quello terziario. In tutta la provincia di Napoli, gli ultimi dati evidenziano che c’è un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione.

Per monitorare come stanno andando le cose tra prima e seconda ondata e informare i cittadini sommesi sull’andamento della struttura produttiva, il gruppo politico di maggioranza al comune di Somma Vesuviana, “Siamo Sommesi”, ha ideato il format web dal titolo “Parliamone lunedì”, un talk in onda tutti i lunedì alle 18 sulla pagina Facebook SIAMO SOMMESI.

I temi trattati all’interno del programma saranno molteplici. Oltre a parlare di tutte le misure a sostegno della sanità e dell’economia, con accenni al business and financial information, si discorrerà dei temi legati al rilancio del territorio sommese in vista del prossimo periodo di post lockdown. Anche la scuola e l’informazione avranno un posto centrale nel dibattito a cui gli stessi cittadini potranno partecipare ponendo le proprie domande. In studio, oltre agli esponenti di “Siamo Sommesi” come la capogruppo Adele Aliperta e il consigliere Giuseppe Nocerino, illustri ospiti del panorama locale e non solo.