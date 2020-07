Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, sarebbe in procinto di aderire a Fratelli d’Italia, il partito guidato a Roma da Giorgia Meloni che nei sondaggi viaggia a vele spiegate. E con lui, arriverebbe l’adesione di altri sindaci, amministratori e consiglieri comunali della zona vesuviana e nolana. Questa l’indiscrezione che gira nelle ultime ore: la conferma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma pare certo che ci siano stati dei contatti tra Donnarumma, altri sindaci ed i vertici di Fratelli d’Italia. Eletto nel 2018 a capo di una lista civica, Donnarumma non ha mai nascosto le sue simpatie per il centrodestra, anche se finora non si era mai distinto per una militanza diretta in un partito. Ora la svolta: il sindaco di Palma Campania potrebbe essere alla guida di un progetto di crescita del partito nel vesuviano che, comunque, conta già molti simpatizzanti

