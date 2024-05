Palma Campania tifa per la vittoria di Petit nella finale di Amici

Palma Campania. Petit, finalista di Amici 2023, ha origini palmesi. Il Comune: “Grande motivo di orgoglio per la città”.

C’è un po’ di Palma Campania nell’edizione, ormai quasi giunta al termine, di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno porta al successo giovani promesse della musica e della danza. Quest’anno, infatti, al famosissimo programma di Canale 5 ha partecipato anche il cantante Salvatore Moccia, in arte Petit, il quale, nella serata del 12 maggio, si è classificato come finalista nello storico talent show. Petit, appena diciottenne, con la sua musica e le sue canzoni ha conquistato il pubblico e sta facendo molto parlare di sé.

Il percorso ad Amici

Salvatore ha scelto come nome d’arte Petit per omaggiare le origini della madre. Infatti, il giovane è figlio di madre francese e padre palmese e le sue origini lo hanno accompagnato in tutto il suo percorso artistico all’interno della scuola di Amici, componendo canzoni in cui unisce il francese al napoletano e che, in questi mesi, sono diventate delle vere e proprie hit. Il giovane cantante ha impressionato da subito Rudy Zerbi, che lo ha voluto poi nella sua squadra. Petit ha presentato tre inediti durante il talent: “Brooklyn”, “Che Fai” (prodotto da Takagi e Ketra) e “Guagliò” (prodotto da Zef e scritto con Alessandro La Cava). Prima di questi ha pubblicato il singolo “Taki Taki” uscito nell’estate del 2022. Nel 2024 ha anche pubblicato “Mammamì”.

Palma Campania tifa per Petit

Inoltre, prima di entrare nel talent e dedicarsi al canto, Petit giocava a calcio come centrocampista nella squadra dei Giovanissimi Regionali Under 14 dell’Avellino. Sabato 18 maggio si svolgerà la finalissima di questa edizione di Amici e Petit potrebbe ottenere la vittoria del talent o nella categoria canto sfidando gli altri finalisti Mida, Holden, Sarah, Marisol e Dustin. Intanto tutta Palma Campania farà il tifo per il loro concittadino. Queste le parole dell’Amministrazione del Comune di Palma attraverso un post su Facebook: “Non ci resta che fare tutti il tifo insieme alla famiglia Moccia, nostri concittadini, per questo giovane e brillante artista. Forza Petit: Fermarsi?…Mai!”.

