Padre picchiato dal figlio si rifugia in commissariato e lo fa arrestare

Acerra – Maltratta i familiari. Arrestato un uomo.

Nella giornata di ieri, un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato di Acerra per denunciare di essere stato vittima di un’aggressione fisica, avvenuta nei giorni precedenti, da parte di suo figlio e di essere stato minacciato dallo stesso più volte.

Inoltre, in sede di denuncia, l’uomo ha ricevuto un’ulteriore telefonata nella quale il predetto lo ha minacciato nuovamente; per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato il prevenuto, identificato per un 36enne di Acerra, nei pressi del Commissariato e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.