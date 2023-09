Ottaviano, Simonetti lancia un messaggio a Forza Italia: “Rapporti chiari, altrimenti meglio dividersi”

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Ottaviano.

Il messaggio del sindaco Simonetti è molto chiaro, pretende chiarezza e disponibilità da parte di tutti, soprattutto della sua coalizione: “La coalizione che mi sostiene è nata sulla base della chiarezza dei programmi e sulla concretezza: a distanza di pochi mesi dalla sua nascita, ritengo che questi principi siano non solo validissimi, ma indispensabili per proseguire. Ecco perché mi aspetto da tutte le forze della coalizione (e in particolare da quelle che esprimono una rappresentanza in giunta) la massima trasparenza e chiarezza di intenti. Viceversa, le strade possono anche dividersi“.

Queste le parole di Biagio Simonetti che interviene sulle recenti vicissitudini che hanno caratterizzato la vita dell’amministrazione comunale.

Simonetti aggiunge: “Non è un mistero che io mi riferisca al gruppo consiliare di Forza Italia, composto dal solo consigliere Giorgio Marigliano, con il quale ci sono interlocuzioni e confronti continui. Tutto legittimo, ma se i rapporti non dovessero essere più chiari, allora è meglio interrompere ogni forma di collaborazione e uscire dalla giunta“.