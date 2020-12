Ottaviano, parte il fondo di solidarietà. Capasso: “Chi può donare aiuti chi è in difficoltà”

È iniziata oggi ad Ottaviano la raccolta fondi di solidarietà promossa dal sindaco Luca Capasso per aiutare le famiglie e tutti coloro che stanno purtroppo vivendo un periodo di estrema difficoltà economica.



Il primo cittadino aveva proposto alla Regione di aderire a questa iniziativa per creare un maxi fondo solidale per cui non ha mai ricevuto una risposta positiva. Dunque si parte da Ottaviano che ha messo a disposizione 100 mila euro per far partire questo grande progetto, ai quali si aggiungeranno i soldi che il Governo ha stanziato per i buoni spesa e quelli che doneranno i privati. Il Sindaco ha pubblicato tutte le disposizioni da seguire sulla sua pagina facebook per chi vuole e può dare una mano a chi è stato meno fortunato in questo periodo. Chiunque può infatti donare qualsiasi tipo di cifra a seconda delle proprie possibilità economiche, anche una piccola mano tesa verso l’altro può fare la differenza. “Facciamo trascorrere un Natale meno difficile a tutti gli ottavianesi che hanno bisogno di aiuto” è questo l’appello che Capasso ha fatto poco fa tramite un post su facebook. Chi può aiuti, chi non può non verrà lasciato solo in un momento così tragico, a causa della pandemia per cui, purtroppo, moltissime persone hanno perso il lavoro. Il resoconto delle donazioni e la conseguente distribuzione dei fondi avverrà mediante un avviso pubblico.

Questi gli estremi per donare:

-Conto corrente n. 26605808

-Intestato a: Comune di Ottaviano servizio di Tesoreria

-Codice IBAN: IT30 P076 0103 4000 0002 6605 808

-Causale bonifico: Emergenza COVID