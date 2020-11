Si è spento ieri domenica 22 novembre Achille Scudieri, storico fondatore dell’Adler Plastic di Ottaviano.

Nel 1956, Scudieri fu tra i primi ad intuire le grandi potenzialità che si celavano dietro i polimeri ed oggi, grazie alla sua visione lungimirante ed intuitiva, l’azienda conta 58 stabilimenti in tutto il mondo ed è tra i primi produttori italiani di sistemi per il comfort acustico e termico dei veicoli e di rivestimenti e pannelli per portiere e tappeti interni. Achille Scudieri ha creato la sua azienda dal nulla, investendo su Ottaviano e per Ottaviano, creando tanti posti di lavoro, con immensa passione e dedizione, lasciando poi le redini nelle mani del figlio Paolo con cui l’Adler ha raggiunto livelli altissimi nell’industria mondiale diventando la holding che tutti conoscono.

L’intera città di Ottaviano si unisce al dolore della famiglia Scudieri per la morte di Achille, la cerimonia funebre sarà celebrata in forma privata conformemente alle disposizioni previste dalla normativa anti-covid.