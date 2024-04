Ottaviano, donna aggredita e rapinata in pieno giorno: bandito in fuga  

Si parla ancora di aggressioni, questa volta è accaduta ad Ottaviano, in pieno centro e alla luce del sole.

La vittima è una donna sulla sessantina che questa mattina, alle 11.30 circa, stava percorrendo a piedi via Camillo Peano, ad Ottaviano, a due passi dal centro di via Roma.

In quel momento, un ragazzo sulla ventina era fermo lungo la strada a bordo del suo scooter e parlava al telefono, pronto ad aggredire la donna e derubarla. Nel momento in cui gli è passata accanto, infatti, il malvivente ha acceso il mezzo a due ruote rubandole istantaneamente la borsa, spingendola via con violenza e provando a scappare. La sessantenne ha cercato di inseguirlo ed è riuscita ad afferrare la sua borsa quando il ragazzo ha iniziato ad inveirle contro verbalmente strattonandola ripetutamente per portare a segno il colpo, nonostante lei gli abbia chiesto più volte di smetterla. Vedendo poi che la donna non intendeva mollare, il malvivente ha improvvisamente accelerato mentre ha spinto violentemente la donna sull’asfalto trascinanola per un paio di metri. Se la vittima non avesse lasciato la presa, indubbiamente i danni fisici sarebbero stati gravi.

La donna ha poi deciso di lasciar perdere mentre vedeva il ragazzo scappare con tutti i suoi effetti personali.

Proprio in quel momento stava passando di lì un auto guidata da un ragazzo di Ottaviano che ha prontamente soccorso la vittima provando anche ad inseguire l’aggressore per prendere il numero di targa, purtroppo senza successo.

Il malvivente alla fuga, infatti, ha percorso a tutta velocità col suo mezzo diverse strade contromano pur di farla franca ed è poi sparito sulla strada principale di Rione Trieste.

A confermare le circostanze anche alcuni residenti della zona che hanno visto parzialmente la scena provando ad aiutare anch’essi la vittima.

Un fatto gravissimo avvenuto in pieno giorno, a due passi dal centro di Ottaviano, che ha molto scosso la donna, la quale è stata portata al pronto soccorso e ha riportato varie ferite superciali, tra cui un’abrasione sul braccio e la mano destra e lividi dovuti alla caduta e all’aggressione.

La vittima ha anche raccontato che il ragazzo stava parlando con qualcuno al cellulare e, appena ha visto la donna ha pronunciato in dialetto la frase “aspetta, faccio un attimo una rapina“.

Il ragazzo, che aveva un accento diverso da quello ottavianese, è stato prontamente denunciato ai Carabinieri di Ottaviano che ora stanno provando a seguirne le tracce.