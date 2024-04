Ottaviano, corso gratuito di difesa personale

L’assessore alle pari opportunità Maddalena Massa e la responsabile del VI settore, comandante Rosa Vallone, promuovono un corso di difesa personale rivolto a 75 donne residenti nel Comune di Ottaviano, dai 14 anni in più.

Esperti del settore spiegheranno le tecniche per salvaguardare la propria incolumità e sicurezza, per difendersi da aggressioni, per dominare il panico.

“È una iniziativa importante, tesa a dare un aiuto concreto alle donne, a dare loro strumenti e possibilità per tutelarsi”, dichiara il sindaco Biagio Simonetti.

Il corso è completamente gratuito, verranno selezionate le prime 75 domande. A questo link tutte le info: