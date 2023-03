Ottaviano, colpo da 300mila euro all’Enoteca Cianciulli: rubati champagne rarissimi

OTTAVIANO – Colpo da 300mila euro all’enoteca Cianciulli, una delle rivendite di vini e champagne più importanti della Campania. L’assalto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì e i malviventi hanno sradicato una parete per mettere a segno il furto.

Sono state trafugate bottiglie di champagne rarissime, che saranno ora piazzate illegalmente sul mercato, come evidenziato, dal titolare che lancia un appello ai colleghi: “Abbiamo subito un ingente furto. Purtroppo non siamo coperti da assicurazione, per motivi che non sto qui ad elencarvi. Scrivo queste poche righe per rivolgermi ai miei colleghi, enotecari, distributori, ristoratori. Le bottiglie oggetto del furto sono molto rare, in alcuni casi uniche, quindi di facile tracciabilitá. Vi prego di segnalarmi eventuali proposte di vendita anomale.”

“I farabutti che vivono di questi crimini devono essere fermati, un fatto del genere potrebbe capitare anche a voi. Come è ovvio che sia, tutto il materiale per riconoscere le bottiglie è nelle mani delle forze dell’ordine e in possesso delle decine di amici che ho in tutta Italia è dei quali mi fido ciecamente. Questa situazione ci mette, al momento, molto in difficoltà ma la nostra attività andrà avanti regolarmente, con la consueta caparbietà e la grande passione che ci contraddistingue.”

Le bottiglie trafugate

Lista parziale delle bottiglie trafugate:

(quelle più facili da individuare)

Dom perignon:

Lady Gaga Rosè 2008 nude

P3 1993 nuda

P2 1996 Rosè ast

Wedding edition ast (10)

Lady Gaga Rosè louminous magnum

Lady Gaga Rosè louminous

Serie andy warhol

Tutte le serie limitate nude

Salon magnum nudi varie annate

Salon varie annate

Masseto magnum varie annate

Masseto 6 litri 2015

Masseto 6 litri 2018

Sassicaia 2016 magnum 12 pz

Krug magnum

Krug clos du Mesnil 18 bt nude

Krug clos d’ambonnay 2002