Ottaviano al voto: Nando e Biagio, figli della città da alleati a sfidanti per la fascia

Il 14 e 15 maggio Ottaviano è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

C’è fermento in città ormai già da qualche tempo ma, ora che i candidati sono entrati nel vivo della loro campagna elettorale, i cittadini sembrano entusiasti per il futuro di Ottaviano. Due schieramenti, Nando Federico da un lato che ha scelto di proporre liste civiche, e Biagio Simonetti dall’altro, con svariate liste di partito e civiche.

Una lotta che vede due opponenti che per anni sono stati al centro della politica di Ottaviano come consiglieri comunali sotto la guida dell’ex sindaco Capasso e che, ora, si sfidano apertamente in quella che sarà l’ultima danza per ricevere la fascia di sindaco.

Non si può negare quanto queste elezioni abbiano portato una ventata d’aria fresca ad Ottaviano dopo i recenti anni bui vissuti a causa della pandemia, in questo 2023 che vede anche il ritorno in toto della canonica festa di San Michele, Santo Patrono della città, cui seguirà l’elezione del nuovo sindaco.

Ora che la sfida è iniziata, per strada, sui social e in ogni luogo reale o figurato, non si fa altro che parlare dei due figli di Ottaviano, Nando e Biagio, Biagio e Nando, due uomini dalla forte personalità che hanno dedicato anni di lavoro intenso esclusivamente per la loro casa, per migliorarla e renderla accessibile a tutti, per fare sì che riprendesse lo splendore di un tempo. Ora questi due figli di Ottaviano che per anni sono stati l’uno al fianco dell’altro, si dividono, ma entrambi giurano che il fine ultimo del loro lavoro sarà sempre e comunque “Ottaviano“.