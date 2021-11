Ottaviano abbraccia i suoi due angeli: “Vivremo due volte, per noi e per voi”. L’addio struggente

Si sono tenute oggi le esequie di Alessandro e Riccardo, i due ragazzi di Ottaviano morti in un incidente stradale a Casavatore qualche giorno fa.

Una giornata uggiosa che ha descritto nei dettagli l’umore di un intero paese, Ottaviano, che si è stretto attorno alle famiglie e agli amici dei due giovani per dare loro un ultimo saluto.

Due messe separate, l’una la mattina e l’altra nel pomeriggio in due chiese diverse ma entrambe con uno sfondo a toni bianchi e azzurri come i palloncini che gli amici delle vittime hanno lasciato volare subito dopo la funzione. Due striscioni erano presenti fuori le chiese, parole scritte dagli amici di sempre (come loro stessi si sono firmati) che hanno emozionato tutti i presenti. Due frasi, “noi saremo i vostri occhi, le vostre mani, voi il nostro cuore e la nostra anima” e “l’ultima promessa che resta è che vivremo la nostra vita due volte: per noi e per voi“, che hanno mostrato il bene fraterno di un gruppo molto conosciuto nel paese.

Decine e decine di persone, infatti, erano presenti alle esequie di Alessandro e Riccardo, chi li conosceva bene e chi, invece, è semplicemente stato travolto da una drammatica vicenda come questa e ha voluto partecipare al lutto cittadino.

Moltissime le dediche ai due ragazzi, da un semplice cuore spezzato postato nelle stories a foto che li ritraggono felici e sorridenti, fino ad arrivare all’ultima dedica del pomeriggio, quella degli amici del motocross di Riccardo che hanno voluto salutarlo, seguendo la passione del ragazzo per i motori, attraverso il rombo dei motori un’ultima volta.

IL SALUTO DI OTTAVIANO AI DUE RAGAZZI (FOTO)