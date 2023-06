Ormeggi abusivi a Mergellina: denunciato il marito di Rita De Crescenzo

Il marito di Rita De Crescenzo, Salvatore Bianco, è stato denunciato con l’accusa di ormeggi abusivi.

La famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sembra non avere mai pace. Dopo tutte le burrascose vicende riguardanti il figlio, ora tocca al marito Salvatore Bianco, indagato nell’operazione della Polizia di Stato e della Guardia Costiera sugli ormeggi abusivi a Mergellina. L’uomo, 49 anni, è accusato, tra le altre cose, anche di imbrattamento e invasione di spazi altrui insieme ad altri due uomini, rispettivamente di 32 e 40 anni.

Secondo l’indagine delle forze dell’ordine ancora in corso, venivano organizzati trasporti di clienti in modo abusivo proprio dallo stallo di Mergellina, per poi ormeggiare in modo illecito occupando uno spazio di ben 132 metri. Posto prontamente a sequestro, il luogo è ora inagibile mentre i tre uomini dovranno rispondere alle accuse per aver violato la legge del codice della Navigazione.