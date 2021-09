POMIGLIANO D’ARCO – E’ stata aperta un’indagine sulla morte di Francesco Martino di 34 anni – è deceduto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una ditta di Pomigliano d’Arco, che si occupa della manutenzione di mezzi pesanti, la Sater con sede in via San Giusto.

Il fatto è avvenuto sabato mattina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Martino, di Mugnano di Napoli, stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container quando si è staccato un braccio meccanico che lo ha travolto in pieno.

Per il 34enne, benchè immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia. La sua comunità, Mugnano, lo ricorda come un ragazzo sempre sorridente e ora attende l’esame per fissare i funerali. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Nola: non si esclude che presto potrebbero esserci anche i primi indagati, seppur come atto dovuto.