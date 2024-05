Nuove tecnologie e pari opportunità, esperti a confronto in Senato

Convegno: Pari opportunità per l’accessibilità alle nuove tecnologie al Senato della Repubblica

Al Senato della Repubblica presso la sala Caduti di Nassiriya si è tenuto il convegno “Accessibilità Digitale. adempimenti normativi e pari opportunità”. Su iniziativa Senatore Francesco Silvestro, Presidente della commissione bicamerale per gli enti regionali, il convegno ha visto la presenza di un team di esperti in diversi settori del digitale che hanno esposto la tematica da vari punti di vista.

Moderato dal giornalista Ferdinando Troise, sono intervenuti il commercialista Paolo Guarino che ha ampiamente incitato i giovani ad aprire la partita iva per realizzare i propri sogni attraverso il supporto delle nuove tecnologie, Matteo Pitrelli CEO di Ok Accedo azienda specializzata in accessibilità al web per i diversamente abili, Antonio Mondelli di ISIGest, Diego Coco esperto di Cyber security, Andrea Carboni esperto di web reputation, Andrea Taglialatela Innovation Manager, Christian Russo esperto di local marketing, Leonardo Piastrella in arte Ermes Maiolica presidente del dipartimento per la tutela dei robot, e in conclusione l’ex calciatore Antonio Letizia fondatore di “Smove Time” l’App dedicata agli eventi.

Relatori di rilievo che hanno dato un importante contributo e tanti spunti di riflessione in merito alle strategie da mettere in campo per rendere le nuove tecnologie accessibili a tutti