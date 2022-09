Non riesce a pagare bollette, chiude pizzeria di Pomigliano: “Avevamo resistito al Covid”

POMIGLIANO D’ARCO – Chiusi per le bollette. La pizzeria Finalmente di corso Vittorio Emanuele a Pomigliano d’Arco abbassa la saracinesca per gravi problemi finanziari legati ai prezzi dell’energia elettrica.

Questo l’annuncio apparso sulla pagina social: “Abbiamo resistito alle chiusure, alle regole, alle discutibili imposizioni e restrizioni. Ad un certo punto ci siamo ritrovati in guerra. “Finalmente” non chiude perché non ha abbastanza clienti, anzi. Fino all’ultimo giorno il nostro impasto è terminato e ne andiamo fieri. Vi ringraziamo ad un ad uno per questi 7 anni insieme.

Per averci elogiato, sostenuti ed incoraggiati. Ma le spese che lo Stato ci sta richiedendo sono piu’ alte di tutto il nostro lavoro e di tutti i nostri sforzi. Lo Stato invece di tutelare il nostro onesto lavoro ci costringe a spegnere le luci Ma avremo la nostra rivincita. Grazie di cuore A presto”