Nola, weekend di cultura: arriva la giornalista sotto scorta Angeli

Nola_Daniele Coluzzi, Giuseppe Milano e Federica Angeli animano il salotto letterario della Mondadori di Nola.

Appuntamento sabato 3 e lunedì 5 febbraio

Un lungo weekend all’insegna della cultura a Nola. Sono tre gli appuntamenti promossi dal caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

Si parte domani, sabato 3 febbraio, con lo scrittore e divulgatore culturale particolarmente amato dai giovani sui social, Daniele Coluzzi, autore del libro “Odio e Amo” ispirato ad uno dei più grandi poeti, Catullo.

Lo start alle ore 9.30 nella sede del liceo classico “G. Carducci” di Nola. Ad introdurre I lavori la professoressa Luisa Napolitano con gli alunni della I e II D.

Sempre domani, ma nel pomeriggio, dalle ore 18.00 Il caffè letterario dello store nolano ospiterà Giuseppe Milano, esperto di comunità energetiche, nuovo modello di sviluppo su cui si confronteranno anche Giuseppe Angri, ingegnere, e Antonio di Guglielmo, program director belenergia spa.

L’incontro è stato organizzato in sinergia con il Lions e Leo Club Nola “Host Giordano Bruno” di cui sono presidenti rispettivamente Maria Ferrante e Lorenzo di Palma.

Lunedì 5 febbraio, invece, ospite la scrittrice e giornalista de “La Repubblica” Federica Angeli, nota per le sue inchieste giudiziarie romane per le quali vive sotto scorta dal 2013. L’evento, organizzato con la Fidapa di Nola presieduta da Antonietta Scafuro e patrocinato dalla Fondazione Mutilati ed Invalidi di guerra di cui è presidente Giovanni Velotti, si terrà alle ore 18.30 nella sala del Mutilato di via Fonseca.

Saranno presenti anche gli alunni del liceo classico e delle scienze umane “G. Carducci” di Nola e dell’istituto Masullo Theti di Nola.

A dialogare con la scrittrice, la giornalista e direttrice della Mondadori di Nola, Autilia Napolitano.