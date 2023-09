Nola, torna la passeggiata per il Pausilipon di Napoli

Nola. Ritorna Expert Parente for Life: la passeggiata non competitiva per sostenere i progetti dell’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli. Domani alle ore 11 la conferenza di presentazione.



Si terrà domani, giovedì 21 settembre, la conferenza di presentazione della EXPERT PARENTE FOR LIFE, la passeggiata non competitiva per le strade cittadine organizzata dal gruppo Expert guidato da Carlo Parente per sostenere i progetti dell’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli.

La cerimonia, nel corso della quale saranno resi noti i particolari dell’evento di domenica 24 settembre con start alle ore 9.30 da piazza Duomo, si terrà alle ore 11 presso il museo storico archeologico di Nola.

Ad affiancare il gruppo Expert in questo nuovo percorso è l’associazione ATLETICA NOLANA presieduta da Michele Santanastaso.

Alla conferenza di domani saranno presenti Anna Maria Ziccardi, Presidente Fondazione Santobono Pausilipon e Flavia Matrisciano, Direttore Fondazione Santobono Pausilipon.