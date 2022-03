Nola, scuola e disabilità, al via l’evento “Vi stupiremo con difetti speciali”

Si parlerà di bambini diversamente abili oggi a Nola nel corso dell’incontro dal titolo “Vi stupiremo con difetti speciali”, un progetto organizzato per la Scuola “Merliano Tansillo” di Nola.

Ad organizzare l’evento sono stati Teresa Daniele e Maria Bruno (quale coordinatrice della classe terza sez. E della Merliano). A prendere la parola per gli alunni della scuola saranno la stessa Teresa Daniele, Francesco Urraro senatore della Lega, Luca Trapanese assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Carmela Cassese e Stefania Stefanile, queste ultime due quali rappresentanti della libreria “Bibi e coco”.

Al centro dell’attenzione la necessità di sensibilizzare gli alunni, il corpo docente ed i genitori sul tema della disabilità nei diversi contesti della società, dalla scuola allo sport alla musica. L’idea è quella di affrontare il tema della disabilità in modo “leggero” (ciò non vuol dire superficiale) attraverso lo strumento del dialogo e del confronto con chi vive a stretto contatto con questo mondo. L’argomento si inserisce nell’ambito del programma di insegnamento dell’educazione civica. Uno degli strumenti più potenti ed efficaci di inclusione e di integrazione, in quanto permette di trovare le parole più adeguate per costruire delle relazioni sociali positive, è quello della lettura.

L’obiettivo del progetto è quindi quello di promuovere un percorso di educazione alla lettura, focalizzandosi sul tema della disabilità, sviluppando un approccio riflessivo su questo argomento. Per riuscire a coinvolgere i più piccoli si procederà alla lettura ad alta voce dell’albo illustrato dal titolo “Vi stupiremo con effetti speciali” di Luca Trapanese e Patrizia Rinaldi, adatto alla fascia di età dei ragazzi coinvolti. I Destinatari sono i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 13 anni. L’evento è in programma lunedì 28 alle 9 all’interno della Scuola Secondaria di I grado Merliano/Tansillo in Via Seminario, a Nola.