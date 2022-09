Nola, incidente in autostrada: 2 feriti

Ci sarebbe un cambio di corsia non adeguatamente segnalato da uno dei due automobilisti dietro l’incidente avvenuto ieri pomerigigo sull’A30 Caserta-Salerno all’altezza dell’uscita di Nola.

Il bilancio è di due feriti: si tratta dei conducenti delle due Audi coinvolte nel sinistro, un uomo di origine residente a Battipaglia e un altro residente nel Comune di Poggiomarino. Per loro per fortuna nulla di grave, ma sono stati comunque accompagnati in ospedale dalle ambulanze per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini del distaccamento di polizia stradale di Nola per i rilievi del caso.