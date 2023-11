Nola in lutto, morto il comico di Made in Sud: lavorò con Garrone

È lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Andrea Iovino, comico napoletano diventato famoso grazie a “Made in Sud”.

È stata una scomparsa improvvisa quella di Andrea Iovino, comico napoletano di 38 anni, che era arrivato alla ribalta grazie al programma televisivo “Made in Sud”. Originario di Nola, Iovino aveva calcato diversi palcoscenici importanti, come quello di “Tu si que Vales”, per poi arrivare anche in diversi teatri italiani e al cinema con la parte di Pinocchio nel film di Garrone.

Umorismo sottile e mimica inconfondibile sono sempre state le carte vincenti di Iovino che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore. La notizia è stata divulgata dalla famiglia dell’attore che non ha specificato le cause della morte.

Le esequie si terranno oggi pomeriggio nel cimitero di Nola, città in cui era cresciuto.