In seguito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo – con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus – e tenuto conto del Comunicato della Conferenza Episcopale Campana in materia, il vescovo Francesco Marino dispone quanto segue.

Carissimi,

in seguito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto conto del Comunicato della CEI in materia, d’intesa con il Vescovo, in risposta a quesiti di alcuni confratelli vi comunico le seguenti indicazioni:

• Le attività pastorali parrocchiali, interparrocchiali e diocesane per ragazzi e giovani sono

sospese fino al 15 marzo al pari di quanto deciso dal governo in merito alla sospensione

scolastica.

• Il provvedimento non tocca le SS. Messe che potranno essere celebrate osservando le

precauzioni già indicate nei giorni scorsi (evitare il segno della pace, ricevere l’Eucaristia

nella mano, togliere l’acqua dalle acquasantiere, mantenere una distanza tra le persone).

• Matrimoni, esequie, funerali si possono celebrare invitando i fedeli a osservare le misure di prevenzione igienico- sanitarie indicate dalle autorità (evitare contatti fisici diretti, abbracci, strette di mano, distanza tra le persone ….).

• I Vescovi invitano ad assicurare la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti dalla

malattia, ai loro familiari e a quanti lavorano per la soluzione immediata della problematica in corso.

Invitiamo le persone a vivere questa esperienza senza drammatizzare ma con spirito di collaborazione e di senso civico.