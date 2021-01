Continua la campagna vaccinale all’ospedale di Nola. La comunità rinasce con un fiore.

Un’importante svolta in un anno che porta con sé i segni della pandemia che ha travolto il 2020 in un tunnel profondissimo. È questo un momento importante per una comunità che rinasce con un fiore. Anche a Nola, all’ospedale Santa Maria delle Grazie è partita lo scorso 31 dicembre la tanto attesa campagna di vaccinazione per debellare il Covid-19.

L’ultimo giorno del 2020 si è chiuso accendendo una fiammella, quella della speranza che dovrà accompagnarci lungo il nuovo cammino. La luce alla fine di quel tunnel che continua in questi giorni ad irradiare le corsie del nosocomio nolano. Un ospedale che ha sofferto nell’ultimo periodo, ma che adesso riparte con la speranza di dare una svolta a questa realtà con cui tutti siamo costretti a convivere.