Nola. Al Liceo Carducci le premiazioni degli alunni vincitori del Certamen “Pueri”

Nola. Venerdì 5 maggio si è svolta la premiazione del Certamen di latino organizzato dal Liceo Carducci Nola – Casamarciano e destinato ai “Pueri”, gli alunni di terza media. La competizione è stata promossa al fine di favorire un primo approccio con l’antica lingua latina per i ragazzi prima degli anni liceali. Al Certamen, che si è svolto il 28 aprile scorso, hanno partecipato trentaquattro studenti provenienti da dodici scuole campane: SMS Alighieri- Marigliano, I.C. “Bruno – Fiore” Nola, I.C. “Carducci” – Mariglianella, I.C.” Carducci- King” – Casoria, I.C. “Colombo” – Frattaminore, I.C. “D’Acquisto – Leone” Pomigliano D’Arco, I.C. “Diano” – Pozzuoli, I.C. “Ferrajolo – Siani” – Acerra, SMS “Merliano- Tansillo “– Nola, I.C. “Paolo di Tarso” – Bacoli, I.C. “Ragazzi d’Europa” – Casalnuovo, I.C. “San Giovanni” – Roccarainola.

Per gli allievi che hanno preso parte alla gara, il Certamen è stata un’occasione per mettersi in gioco e per avere un primo contatto con la comprensione di un breve testo latino. Ognuno di loro ha affrontato la prova con serietà e impegno ma soprattutto tanta emozione, come riferito attraverso i social dal Liceo Carducci: “Abbiamo avuto prova concreta che il latino può appassionare studenti giovanissimi e che, anzi, il loro entusiasmo è contagioso anche per i più grandi. Confidiamo che anche queste iniziative contribuiscano a tener vivo l’amore per le lingue classiche e auguriamo a tutti i giovani partecipanti di portare, nel proseguimento dei loro studi, di qualunque indirizzo si tratti, la stessa passione per il latino e per lo studium in generale con cui hanno animato la loro partecipazione”.

La commissione e i premi assegnati

La commissione era costituita dai docenti Viviana Campone, Gennaro Morisco, Pia Podda, Vittoria Santaniello e presieduta dalla professoressa Brigida Franzese. I professori che hanno esaminato le prove degli alunni partecipanti hanno deciso di conferire, oltre ai tre premi previsti, anche alcune menzioni come riconoscimento dei notevoli risultati raggiunti dagli studenti.

Sono stati attribuiti i seguenti premi: I premio Christian Fusè – SMS Diano Pozzuoli ex aequo Sergio Terlizzi – SMS Diano Pozzuoli; II premio Viviana De Luca – IC Ragazzi D’Europa – Casalnuovo; III premio Alessandra Bussone- IC Giordano Bruno- Nola Menzioni; Luigi Candido – IC Ferrajolo Siani – Acerra ; Daria Di Tonto – IC Paolo di Tarso- Bacoli; Daria Gelo – SMS Diano- Pozzuoli; Francesca Scarpato – IC D’Acquisto Leone – Pomigliano; Luigi Schettino – IC Bruno Fiore – Nola; Paolo Sepe – IC Carducci- Mariglianella; Alessandra Strocchia – IC Merliano- Nola.