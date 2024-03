Nola, a Pasqua arriva il LibrUovo

Nola_gusto e lettura: a Pasqua arriva il LibrUovo.

L’iniziativa firmata Mondadori Nola in sinergia con la storica cioccolateria Volpicelli

Il cioccolato, si sa, è da sempre il “must” per eccellenza della tradizione legata alla Pasqua, irresistibile per grandi e piccini. Se poi all’interno dell’uovo trovi anche il libro che stavi cercando il gioco è fatto.

Lo sanno bene i lettori appassionati che, in prossimità delle festività, scelgono testi da accompagnare ad una creazione dolciaria.

Da qui nasce l’idea del “LibrUovo”, ottimo cioccolato al latte o fondente che “accoglie” al suo interno un libro.

L’iniziativa porta la firma del caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola, diretta dalla giornalista Autilia Napolitano ed è nata dalla sinergia con la storica cioccolateria Volpicelli di Nola, prossima a festeggiare il suo primo centenario di attività.

“Un’occasione per festeggiare la Pasqua in modo diverso nel rispetto della tradizione ma con lo sguardo rivolto alla contemporaneità – spiega il direttore dello store nolano, Autilia Napolitano – ricevere un libro è un dono prezioso perché è un invito alla cultura e alla lettura. È esplorare nuovi mondi e quale migliore occasione di iniziare il viaggio coccolandosi con del cioccolato. Ringrazio le tante persone che hanno scelto il LibrUovo a Pasqua – continua Autilia – e naturalmente Valerio Volpicelli della storica cioccolateria per la grande disponibilità, serietà e professionalità”.