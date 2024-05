Nasce il Polo Interuniversitario in provincia, Bernini a Caivano con Silvestro

Caivano: SILVESTRO (FI), da Bernini lavoro straordinario su Polo Universitario – Roma, 4 mag. – “Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per il lavoro straordinario svolto dal ministro Anna Maria Bernini nel promuovere e sostenere progetti educativi vitali come il polo interuniversitario di Caivano.

Oggi con la firma del protocollo saranno stanziati da parte del governo 5 milioni di euro per trasformare un edificio comunale in un centro di eccellenza per le facolta’ di Scienze infermieristiche, Scienze motorie e Agraria. Questo investimento non solo migliorera’ le strutture e i servizi per gli studenti, ma contribuira’ anche allo sviluppo della comunita’ locale.

Siamo grati per il sostegno e l’impegno di tutte le parti coinvolte e non vedo l’ora di vedere i risultati di questo progetto trasformativo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.