Napoli – Salernitana, masochisti ma secondi (la trentesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono Gennaro, il tuo alieno preferito, esperto, si fa per dire, di calcio e di Napoli. A volte, il Napoli sembra una supernova che non vuole esplodere, un Universo statico (sapete che l’Universo è in espansione?), un pianeta che non vuole orbitare come dicono le leggi della dinamica. E’ masochista. Lo è anche nel primo tempo con la Salernitana. La può vincere facile, va in vantaggio con Juan Jesus, ma si fa recuperare, pur dominandola. Non va, è il solito Napoli masochista, che getta alle ortiche qualità e superiorità. Ma poi arriva Elmas, buca la difesa avversaria, e si procura il rigore che Mertens mette a segno, per rasserenare gli animi di chi già percepiva una storia già sentita. Nel secondo tempo il Napoli, per fortuna, continua in scioltezza. Gol di Rrahmani, e poi di Insigne su rigore. Due gol su rigore, 2 gol dei difensori, 3 punti d’oro per agguantare il Milan, non perdere il passo dell’Inter, per riposarsi durante la pausa, in attesa del Venezia e dello scontro diretto. Masochisti, ma secondi.