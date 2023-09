Napoli, la settima edizione della Giornata Nazionale della Psico-Oncologia

Riceviamo e pubblichiamo:

VII Giornata Nazionale della Psico-Oncologia: “Integrazione delle cure e innovazioni in Psico-Oncologia” . Venerdì 29 settembre 2023 Aula Consiglio Comunale di Napoli.

La Giornata Nazionale della Psico-oncologia è un’iniziativa giunta alla sua settima edizione che costituisce l’occasione per porre il paziente oncologico al centro della cura, rileggendo la malattia neoplastica in un’ottica bio-psico-sociale ed evidenziando la necessità di interventi terapeutici fondati sulla valutazione di bisogni psicologici e psicosociali che si associano all’esperienza di malattia ed al suo trattamento.

Uno dei nodi cruciali nell’assistenza alle persone che affrontano il cancro è, infatti, il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza in una prospettiva multidisciplinare che si fondi sull’interazione e il dialogo tra le varie figure coinvolte e l’integrazione delle specifiche competenze. Il consiglio direttivo della Sez. Regionale Campana della SIPO ha organizzato, nell’ambito della giornata nazionale per il 29 settembre, un evento dal titolo “La Rete Oncologica: integrazioni multidisciplinari, linguaggi e prassi, criticità e innovazioni”, concentrando l’attenzione sullo sviluppo della Rete Oncologica e le connessioni nella cura del paziente neoplastico sia in ambito ospedaliero che territoriale.

La manifestazione è stata promossa e condivisa dalla Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Enza Amato, che accoglierà l’evento nella sala del Consiglio Comunale in via Verdi, 35.

L’evento è inoltre patrocinato dal Presidente della Regione Campania, dal Sindaco del Comune di Napoli, dai Presidenti degli Ordini dei Medici, degli Psicologi e delle Professioni infermieristiche.

L’evento è gratuito ed aperto a tutte le persone interessate alla tematica previa iscrizione tramite mail all’indirizzo: sipocampania@libero.it.