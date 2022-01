Napoli – Fiorentina, non voglio più vedere una cosa del genere (la ventottesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno, Gennaro, ho visto astronavi schiantarsi contro barriere energetiche, civiltà cannibalizzate, pianeti esplosi, ma non potrei resistere ad un Napoli come quello che ha (non)giocato con la Fiorentina in Coppa Italia. Troppo passivo. Ma chi ha preparato questa partita, Mister? Come l’ha preparata? E gli azzurri? Come hanno giocato? Troppo passivi. Nei tempi regolamentari subisce due gol, e per due volte riesce a recuperare. Il Napoli gioca per quasi un tempo intero con un uomo in più. Nonostante questo vantaggio riesce a subire un gol e solo per miracolo ad agganciare il pareggio nel finale. Termina i 90 minuti con due espulsioni (maledizione, Lozano!), con la prospettiva di giocarsi i 30 minuti successivi con un uomo in meno. Petagna, ma perché non ci hai risparmiato questo pietoso finale? Sì, pietoso, perché il Napoli si trova a subire 3 gol nei tempi supplementari, oramai senza forze fisiche, ma soprattutto scoraggiato da una partita scritta alla fine dei tempi regolamentari, destinata a vederlo soccombere. Della partita salvo solo il gol del solito Mertens. Ma perché abbiamo dovuto vedere questo strazio? Per me non è possibile accettare una squadra capace di cose splendide e queste squallide partite, nonostante gli infortuni e le assenze. Un altro picco minimo tra le prestazioni del Napoli. Non saprei cosa dirvi per tirarvi su il morale, so solo che non voglio più vedere una cosa del genere.