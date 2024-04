Napoli da incubo ad Empoli: la squadra ha smesso di reagire

Prosegue il momento no del Napoli, che perde ad Empoli con un gol di Cerri: per l’attaccante è la prima gioia in A da addirittura 3 anni. Gli azzurri invece continuano a fare la storia in negativo, in quanto è la prima squadra campione d’Italia a subire 10 sconfitte dalla Juventus nella stagione 1998/99.

La partita di oggi certifica come gli azzurri abbiano mollato da ogni punto di vista: aldilà della tattica, su cui è impossibile intervenire a questo punto della stagione, non c’è stata quasi reazione dopo il vantaggio dell’Empoli, se non qualche timido tentativo nel finale. Possiamo quindi affermare che il brillante secondo tempo di Monza sia stato una sorta di last dance, l’ultimo canto di un cigno che si è ritrovato improvvisamente brutto anatroccolo.

La qualificazione in Europa, non essendo uno stimolo sufficiente per il gruppo, appare quindi sempre più in salita e fa ancora più male dirlo nella stagione in cui l’Italia porterà 5 squadre alla prossima Champions League: basta questo dato a dimostrare il disastro compiuto su ogni fronte dal Napoli, che è riuscito nell’impresa di realizzare un’altra stagione indimenticabile ma in senso opposto rispetto alla scorsa.