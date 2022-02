Napoli – Barcellona, non li potete guardare nemmeno mentre si allenano (la trentacinquesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo alieno Gennaro, venuto da un pianeta dove si pratica uno sport chiamato Pyramid, in questo momento avrei avuto più piacere nel veder giocare i Caprica Buccaneers. Ma ritorniamo alla Terra. C’è poco da dire, il Napoli sbaglia la partita, all’inizio è un disastro, prende gol da un’azione che parte da un calcio d’angolo sbagliato, si ridesta, tenta di rifarsi su, ma sbaglia troppo, è uno scempio. L’avversario è pur sempre il Barcellona vi starete dicendo, certo, ma questo Barcellona è un avversario abbordabile, gestibile da un Napoli al top. E invece gli azzurri, in questo momento, non sono in grado nemmeno di guardarli mentre si allenano, figuriamoci giocarci e cercare di uscirne vincitori. Troppo forti per gli azzurri. 4 gol subiti e il Napoli è fuori.

Nel frattempo, sperando di superare le ultime due batoste subite, il Napoli si prepara per uno scontro importante, che arriva in un periodo di difficoltà. E cadono dal cielo altri due regali, i due pareggi di Inter e Milan danno ancora una volta al Napoli l’opportunità di gestire il proprio destino. Cosa faranno gli azzurri? Io ho perso la fiducia in questa squadra, che viene meno nei momenti topici, che nega le occasioni che si ritrova lungo la strada. Ridestatevi, ritrovatevi. Lottate prima contro voi stessi e poi contro gli avversari per ritrovare o trovare per la prima volta il coraggio di vincere nei momenti cruciali.