Napoli 6 straordinario: serata da urlo ad Amsterdam

Non ci sono parole per descrivere questa serata che entrerà di diritto nella storia del Napoli, rappresentando la pagina più bella del club in Europa: gli azzurri demoliscono 1-6 l’Ajax alla Johann Cruyff Arena, mantenendo saldamente il primato nel girone. La partita inizialmente non è stata semplice, dovendo reagire al gol subito da Kudus dopo nemmeno 10 minuti, nonostante un avvio che era comunque sembrato promettente.

Ancora una volta la squadra di Spalletti però mette in mostra il suo grandissimo carattere e non solo ribalta il risultato, ma finisce con il dilagare in maniera quasi sconvolgente, ammutolendo uno stadio che per tutto il primo tempo era stato caldissimo. Uomo copertina è sicuramente Raspadori, autore di una fantastica doppietta e un assist (oltre ad aver propiziato il terzo gol con una delle sue aperture di prima), che ha permesso al Napoli di risalire la china, ma tutti hanno dato un grandissimo apporto nella realizzazione di questo capolavoro. Da sottolineare l’ennesima prestazione spaziale del centrocampo, con Lobotka e Anguissa perfetti in entrambe le fasi di gioco, e Zielinski sempre più goleador in Champions League. Piacevole sorpresa l’impatto di Ndombele, che ha dimostrato di star migliorando notevolmente sotto l’aspetto della condizione fisica e integrarsi sempre più nei meccanismi della squadra.

Come immaginato dal bellissimo post su Instagram dell’Ajax di questa mattina, pensiamo che Diego e Cruyff (il primo molto più del secondo) si siano sicuramente goduti questo spettacolo.