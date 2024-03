Napoli, “Progetto Gender 101”: l’iniziativa del Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II è, insieme ad altri cinque partner europei, partner associato del Progetto Gender 101- “Sviluppo di strumenti innovativi sulla Diversità di Genere per Genitori e Educatori di Adulti” guidato dalla maltese Willingness. Il progetto, sviluppato nell’ambito del programma europeo Erasmus+, si propone di progettare, sviluppare, testare e diffondere strumenti educativi ad hoc in grado di supportare genitori ed educatori nelle attività quotidiane e nello sviluppo di canali di comunicazione innovativi ed efficaci, allo scopo di migliorare le loro conoscenze sul tema della diversità di genere.

Gender 101 migliorerà la disponibilità di opportunità di apprendimento di alta qualità per gli adulti attraverso la creazione di masterclass, formazione e strumenti per genitori ed educatori adulti che riceveranno attraverso questo progetto gli strumenti creati.

Il progetto sostiene quindi anche l’istruzione scolastica, in quanto gli educatori e i formatori per adulti che lavorano anche in istituti scolastici possono meglio supportare un ambiente di apprendimento più inclusivo. Questi strumenti di formazione consentiranno una maggiore comprensione degli individui di genere diverso anche per i discenti e per le persone che svolgono la professione di insegnante, consentendo così lo sviluppo di un ambiente migliore che promuova la diversità e l’inclusività come aspetti chiave all’interno degli spazi di apprendimento.

L’iniziativa, partita a settembre del 2022, si concluderà nell’autunno del 2024 con un evento finale a Malta a cui parteciperanno ricercatori e professori dell’ateneo napoletano. In particolare, il Dipartimento di Scienze Politiche sarà sede di diversi incontri per tutta la durata del progetto, accogliendo le comunità d’interesse provenienti da Malta, Lituania, Polonia e Irlanda.