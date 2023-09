Musicista ucciso a Napoli, domani lutto cittadino per i funerali

Domani, 6 settembre, sarà lutto cittadino a Napoli per le esequie di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso con colpi d’arma da fuoco da un ragazzo di 16 anni.

Il sindaco di Napoli Manfredi ha proclamato lutto cittadino per domani, per onorare la memoria di Giògiò, così come lo chiamavano i genitori. Le esequie si terranno domani alle ore 15 nella chiesa del Gesù Nuovo, in cui ci si aspetta un’ondata di persone per dare l’ultimo saluto al 24enne.

Dolore e rabbia da parte della comunità cittadina per la morte prematura del ragazzo avvenuta in circostanze ormai chiare. Si parla di violenza giovanile, di criminalità in cui i giovanissimi sono troppo spesso attori principali, in una realtà che ormai spaventa e inorridisce.

Le esequie di domani dovranno “essere un riscatto per Napoli“, così come ha sostenuto Manfredi, per risvegliare la città dal torpore sociale in cui si trova. Un momento di dolore e tristezza che, si spera, sarà la rinascita della città nel ricordo di un giovane che ha perso tragicamente la vita per un grilletto premuto troppo facilmente.