Muore stimato primario: diverse comunità colpite dalla grave perdita

MARIGLIANO – Saranno celebrati domani a Marigliano i funerali di Carmine Pizza, stimatissimo oncologo, fiaccato dalla malattia che lui stesso ha combattuto con tanta competenza e forza.

Il rito funebre sarà officiato alle 9,30 nella chiesa di San Vito. Pizza, primario del reparto oncologico dell’ospedale Apicella di Pollena e responsabile in quelli di Torre del Greco, Sorrento, Gragnano e Nola, lascia la compagna e la figlia.

In tantissimi in queste ore lo stanno ricordando con grande affetto e tra mille lacrime: professionista esemplare e uomo dagli indubbi valori, era riuscito in pochi mesi a mettere in piedi due centri per la prevenzione del melanoma all’ospedale di Pollena e a Torre del Greco.