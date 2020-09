Movimento 5 Stelle, Ciarambino: “Si tenga conto di chi è apprezzato sui territori”

“Sono fiera del lavoro che ho svolto, per aver condotto una campagna elettorale nelle peggiori condizioni possibili, con un vincitore già scritto, senza mai fermarmi per il senso di responsabilità che sento per il Movimento 5 Stelle e per la Campania. Nonostante tutto, con De Luca che con 15 liste ha attratto a sé praticamente tutto, come candidata presidente ho ottenuto 22mila preferenze in più rispetto alla lista. E questo è il segno di una grandissima fiducia da parte dei cittadini e del riconoscimento del lavoro fatto. Un voto di cui il Movimento 5 Stelle non può non tenere conto. Bisogna ripartire dai territori e bisogna valorizzare il merito”.

Lo ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.

“I consiglieri regionali sono quelli eletti con le preferenze, scelti direttamente dai cittadini, sono quelli che hanno un contatto diretto con le persone, con i territori, che ascoltano le categorie, che conoscono le problematiche di ciascuna provincia. Mi auguro che anche nella futura organizzazione del progetto del Movimento 5 Stelle a livello nazionale si tenga conto di chi sui territori ha lavorato, viene apprezzato dai cittadini, ma anche del fatto che i territori sono la linfa vitale del Movimento 5 Stelle. Torno in Consiglio regionale con questa forza e con la fierezza di aver combattuto e vinto una battaglia personale”, ha concluso Valeria Ciarambino.