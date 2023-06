Minacciata con una roncola dall’ex per aver troncato la relazione

Un 29enne di Sarno è stato sottoposto ad una misura di custodia cautelare nella giornata di ieri per aver perseguitato la ex.

L’uomo è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Sarno dopo le innumerevoli denunce da parte della sua ex fidanzata. Una misura di custodia cautelare necessaria visti i continui atteggiamenti a sfondo intimidatorio nei confronti della ragazza, con minacce e avvertimenti di ogni tipo non solo telefonicamente, ma anche da vicino.

Il 29enne, infatti, si era più volte presentato sul luogo di lavoro e nei pressi dell’abitazione della ragazza aggredendola verbalmente in modo violento in più di un’occasione. Una volta il ragazzo si era addirittura presentato armanto di una roncola minacciando la ex fidanzata perché, a quanto pare, non accettava la fine della loro relazione, nonostante avesse già un divieto di avvicinamento imposto dal gip del Tribunale di Nocera.

Ora il soggetto si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa di giudizio.