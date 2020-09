Marigliano, torna la scuola di italiano per stranieri promossa dalle associazioni Nova Koiné e Yabasta

Grazie all’impegno delle associazioni YaBasta (di Scisciano) e Nova Koiné (di Marigliano) anche quest’anno potrà essere organizzata la scuola di italiano per straniera, gratuita per tutti i partecipanti. Le lezioni avranno luogo di domenica, sia al mattino che di pomeriggio, e prepareranno all’esame per il certificato linguistico A2 e per la licenza media.

“La scuola d’italiano delle associazioni YaBasta! E Nova Koiné – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – riapre la prima settimana di ottobre e come ogni anno da ormai circa otto anni dimostreremo che esiste una comunità accogliente e solidale. La nostra risposta a chi promuove l’odio e la guerra tra i poveri è tutta in questa scuola che costruisce ponti linguistici e umani”.

Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di unire le scuole di Scisciano e di Marigliano in un unico percorso, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze logistiche che il Covid-19 impone ormai da tempo: “Per questo siamo felici di annunciare che ad ottobre riprenderemo in tutta sicurezza all’interno del Palazzo Ducale di Marigliano o comunque in una struttura idonea ad accogliere i nostri tanti alunni. Ad oggi dopo solo la prima giornata di iscrizioni siamo già ad oltre 50 iscritti e per ottobre contiamo di superare il centinaio di iscrizioni. Le iscrizioni continueranno in piazza a Marigliano ogni domenica mattina per tutto il mese di settembre”.

Le associazioni sottolineano che la scuola è gratuita, autofinanziata e fortemente legata allo Sportello Diritti che supporta gratuitamente i migranti nelle pratiche per il permesso di soggiorno e in generale per la regolarizzazione della loro presenza in Italia.

“Ci auguriamo infine – concludono gli attivisti – che con la nuova amministrazione (imminenti sono le elezioni in città, ndr) il comune di Marigliano voglia finalmente raccogliere la richiesta che da anni le nostre associazioni fanno alle istituzioni: realizzare uno spazio di formazione specifico per la formazione linguistica e l’inclusione delle persone di origine straniera. Uno spazio che sia presidio di civiltà e modello di accoglienza. Uno spazio gratuito e funzionale, solo così Marigliano potrà essere realmente città di pace”.