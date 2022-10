Marigliano, sequestrato impianto di trattamenti dei rifiuti: scoperti lavori illeciti

MARIGLIANO – Altro sequestro della polizia locale di Marigliano: questa volta i sigilli sono stati apposti dagli agenti ad un impianto di trattamento dei rifiuti.

L’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi finito sotto sequestro è sito in via ponte delle Tavole snc. Al posto di due container in acciaio adibiti ad ufficio e di una tettoia in acciaio sono stati realizzati locali con strutture in ferro , muratura e vetrate.

Tali lavori sono stati effettuati con una Scia edilizia mentre invece necessitavano di un permesso a costruire. Inoltre la volumetria realizzata è maggiore di quella da loro riportata nella Scia

LE FOTO