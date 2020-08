Lunedì 3 agosto avrà luogo un nuovo consiglio comunale a Marigliano, il primo che non vedrà la partecipazione dell’ex sindaco Antonio Carpino, oggi agli arresti domiciliari. Tuttavia sarà un momento istituzionale prezioso per misurare l’umore della pubblica assise e valutare le conseguenze del terremoto politico che ha scosso la città negli ultimi dieci giorni.

Per l’occasione il presidente del consiglio, Vito Lombardi, di cui si vocifera una possibile candidatura a sindaco nel PD come sostituto di Carpino, ci ha tenuto a condividere con la cittadinanza alcune riflessioni: “in un momento non facile per la nostra città, lunedì si celebrerà il Consiglio Comunale, come importante atto di responsabilità per dare seguito all’importante lavoro e progetto politico dell’amministrazione guidata dal nostro sindaco Antonio Carpino, con il nobile scopo già prefissato di destinare l’avanzo di amministrazione di circa 600mila euro all’adeguamento alle norme anti-Covid delle nostre scuole cittadine in visione della riapertura di settembre”.

Un solo argomento all’ordine del giorno, dunque: il tanto atteso bilancio. Di certo, però, non mancheranno gli interventi dei vari consiglieri, riuniti per la prima volta dopo l’avvenimento che ha segnato in modo indelebile la parte finale di questa legislatura. Appuntamento alle ore 19:30 sulla pagina Facebook della presidenza del consiglio comunale, dalla quale si potrà seguire la diretta streaming: per via dell’emergenza pandemica è ancora vietata la partecipazione in presenza.