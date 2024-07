Marigliano in jazz, inizia stasera la XVII edizione del festival

Marigliano, al via la XVII edizione dell’evento cittadino più longevo che si terrà il 5, 6 e 7 luglio in Piazza Municipio a partire ogni sera dalle ore 20:30.

Sei spettacoli, divisi in tre sere e tutti con ingresso gratuito. Questa è la costante dell’associazione Skidoo che da 17 anni porta avanti un evento che resiste al tempo e che caratterizza la cittadina.

Per questa edizione l’offerta artistica si presenta variegata, dalla tradizione alle novità del panorama musicale contemporaneo.

Spazio per la band neo nascente Uècaro in apertura il 5 luglio che è uscita da pochi giorni con il singolo “Bella e ‘ncazzosa” un mix tra jazz e rap per poi concludere la prima serata con un nome d’autore del panorama jazzistico come Giacinto Piracci septet.

Previsto per sabato 6, sempre in piazza Municipio, il concerto di Gabriele Pagliano Kontra! in apertura e a seguire il progetto Lovesick.

L’edizione si concluderà domenica 7 luglio con l’apertura del Gio Cristiano Mediterranean quartet e l’attesissimo concerto della MIJ Big Band che da poco è uscita con il primo disco “Free Entry”.