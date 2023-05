Marigliano, giovane di 27 anni trovato morto in campagna: corpo era nudo e semicarbonizzato

MARIGLIANO – Prevale il suicidio, tra le ipotesi formulate dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini sulla morte di un uomo di 27 anni, il cui cadavere semi carbonizzato è stato trovato a Marigliano.

Gli agenti del commissariato e della Squadra mobile di Napoli, comunque, al momento, non escludono anche altre cause, ma il ritrovamento di un accendino e di una tanica di liquido infiammabile vicino al corpo farebbero ritenere che l’uomo si sia tolto la vita. Il cadavere del 27enne è stato individuato in una zona isolata di Marigliano, dopo una segnalazione.

L’area della tragedia è quella di via Duchessa a Marigliano, ma il ragazzo sarebbe originario della vicina Nola.