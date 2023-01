Marigliano, FenomeNovenArt concede il bis: domani via alla seconda edizione

Marigliano, don Lino D’Onofrio chiama a raccolta esponenti dell’arte per la II edizione di FenomeNOVENArt, in occasione delle celebrazioni per la festività di San Sebastiano con l’intento di animare artisticamente la novena in onore del santo patrono mariglianese.

FenomeNOVENArt è un evento estemporaneo che si articolerà dall’11 al 20 gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:30 e vedrà come protagonisti: Elio Alfano, Fiormario Cilvini, Nicca Iovinella, Giuseppe Gargiulo, Luigi Pagano, Mario Gagliardi, Raffaele Avella, Leggiamo il nostro, Anna Crescenzi, Carmine Di Palma & Raffaele Del Giudice.

In contemporanea, mentre don Lino celebrerà la Santa Messa nella Collegiata, gli artisti – situati nella chiesa adiacente dell’Annunziata – realizzeranno un’opera partendo dalla loro interpretazione del martire.

La composizione artistica, conclusa o in divenire, sarà visibile appena terminata la celebrazione eucaristia.

“L’idea è quella di condividere parallelamente alla parola, espressa nella preghiera della comunità nella chiesa Collegiata, l’arte destinata a diventare poi “fenomeno” nell’opera di ciascuno esecutore. La suggestione creativa può trarre ispirazione dalla vita di San Sebastiano, dalle sue virtù e azioni. Sono grato a quanti ci doneranno la loro espressione artistica in questo tempo storico difficile” ci dice don Lino D’Onofrio.

Foto del prof. Andrea Amato di Sillabe d’arte.