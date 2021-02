Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Marigliano

In attesa dei dati della Regione Campania, si valutano misure per l’inizio della settimana prossima

Sono 9 gli alunni in età scolare attualmente positivi nella città di Marigliano che frequentano le scuole del territorio a fronte di un tale casi in città di 88 soggetti attualmente accertati Covid-19. Nel plesso della “Pacinotti” già da qualche giorno abbiamo 4 alunni positivi nella stessa classe più un altro per un totale di 5. Altri due alunni sono stati riscontrati positivi al “Elia Aliperti” ma in due classi separate. Un solo positivo nel primo circolo didattico “G. Siani”. È notizia di questa notte di una positività a un tampone rapido antigienico di un alunno della Scuola “Settembrini”. Si stigmatizza l’atteggiamento della stampa locale che titola “Allarme al Liceo” creando falsi allarmismi e situazioni che non corrispondono al vero non essendoci nessun “alunno” attualmente positivo.

“In linea di massima è una situazione sotto controllo che risponde a un trend di crescita generalizzato della Provincia di Napoli”, dichiara il Sindaco Giuseppe Jossa che aggiunge: “abbiamo ricevuto un modulo dall’Unità di Crisi Regionale ma non c’è un quadro epidemiologico serio e dettagliato, in attesa di questi dati prenderemo un provvedimento per l’inizio della settimana prossima anche concordandolo con i sindaci dell’hinterland nolano perché il virus non si ferma ai confini comunali e pare inutile effettuare delle chiusure a macchia di leopardo. L’ansia e la comprensibile apprensione dei genitori non giustifica decisioni affrettate e scellerate. Siamo in una fase di convivenza con il virus da tanti mesi, con l’arrivo dei vaccini potremo finalmente tornare a una parvenza di normalità”.