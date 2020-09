Marigliano, comunali: Adolfo Stellato, candidato Pd per Jossa, si presenta alla cittadinanza

Riceviamo e pubblichiamo da Adolfo Stellato, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Peppe Jossa.

Sono nato a Napoli il 25 marzo 1997. Mi sono diplomato al Liceo Classico G. Carducci di Napoli, dove sono stato eletto rappresentante degli studenti nel consiglio d’istituto nell’anno scolastico 2014/2015.

Attualmente studio presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

Da sempre appassionato di politica, per indole, passione e tradizione familiare; vicino agli ultimi soprattutto per la tutela del diritto al lavoro.

Dall’età di 18 anni sono iscritto ai Giovani Democratici e al Partito Democratico, riuscendo a rispondere a quella vera vocazione civile che è stata tramutata in azione. Infatti, dal 2017 insieme ad un gruppo folto di giovani ci siamo fatti promotori di iniziative sociali e culturali che avevano come finalità la promozione e la valorizzazione della nostra città. Il coinvolgimento di tanti ragazzi ha permesso a chi si era distaccato dall’attività politica di risentirsi parte di un progetto, per questo sul mio cammino ho ricevuto e ricevo anche l’appoggio di chi aveva già esperienza alle spalle, sicuro che la chiave vincente sia coniugare il passato e il presente.

Grazie ad un impegno concreto e al supporto di una squadra,mi sono candidato e sono stato eletto all’assemblea regionale del Partito Democratico Campania alle primarie del 3 marzo 2019.

Successivamente sono stato nominato per far parte della direzione regionale del Partito Democratico il 25 marzo 2019.

Dal 2017 al 2019 sono stato membro della segreteria del Partito Democratico di Marigliano.

A seguito dell’impegno continuo attuato nel partito, della spinta proveniente da tanti ragazzi e da tanti adulti; in un momento delicato per la nostra città ho scelto con senso di responsabilità di accettare la candidatura come capolista del Partito Democratico. È tempo di responsabilità, di scelte, di rinnovamento.

Ho scelto l’impegno per la mia città, insieme a tutti coloro che vogliono rivolgere lo sguardo alle cose concrete, che non hanno pregiudizi, che hanno voglia di costruire relazioni e percorsi di crescita e benessere sociale.

Senza rinunciare ai valori che mi hanno formato ed evitando toni esasperati, campagne d’odio e di diffamazione: ho accettato la sfida.

È la città, con le sue criticità ed una nuova visione per affrontarle, a tornare al centro delle responsabilità politiche. Ripartendo dal tessuto sociale, e della collaborazione istituzionale anche con le forze che ci hanno visto sempre contrapposti, inizio una nuova stagione di operoso impegno per il bene comune.

Con Peppe Jossa, candidato sindaco, metto il mio impegno a disposizione; senza macigni sul cuore, con la voglia di fare e migliorare il territorio nel quale vivo, la vita ed i sogni dei miei concittadini, con l’entusiasmo e la disponibilità che mi contraddistingue.

Insieme ci confronteremo sulle soluzioni migliori, mi batterò:

per i nostri centri storici;

per il recupero delle frazioni e delle periferie;

per offrire occasioni di sviluppo alle politiche giovanili creando opportunità per i miei coetanei;

per la promozione del patrimonio culturale della nostra città;

per soddisfare quell’enorme bisogno di servizi ed attività di cui i cittadini e la città necessitano.