Marigliano celebra la Festa della Mamma aprendo l’asilo nido comunale

Festa della mamma, a Marigliano, apre l’asilo nido comunale “Il girasole azzurro”

Il sindaco Peppe Jossa: “E’ segnale di attenzione a madri lavoratrici”

Sarà inaugurato lunedì 15 maggio, alla presenza del vescovo di Nola Francesco Marino, l’asilo nido comunale di via Firenze, a Marigliano.

“Il girasole azzurro” è un’opera che accoglierà 24 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e che contribuirà a ridurre il gap di posti che accomuna i territori del Sud Italia e che crea difficoltà alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano.

La cerimonia è in programma per le 10,30 ed è prevista la partecipazione di Mara Carfagna, l’ex ministro per il Sud cui si deve proprio l’istituzione dei Lep asili nido che prevedono in ogni territorio il graduale raggiungimento di 33 posti ogni 100 under 3. Un provvedimento che già per il 2022 ha consentito l’erogazione di 184 mila euro al Comune di Marigliano proprio per favorire l’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia.

A fare gli onori di casa il sindaco Peppe Jossa e l’assessore alle politiche sociali Rosanna Palma. Saranno presenti autorità civili, religiose e militari.

“L’asilo nido di via Firenze è solo la prima struttura che si prepara ad accogliere i nostri piccoli concittadini. Abbiamo già ottenuto un finanziamento per la costruzione di un altro complesso che amplierà l’offerta di posti asili nido disponibili”, spiega il sindaco Peppe Jossa che prosegue: “La civiltà di una città si misura con l’attenzione costante alle esigenze delle persone ed in questo caso stiamo dando un segnale tangibile soprattutto alle mamme che lavorano”.

“Si tratta – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Rosanna Palma – di un servizio pubblico essenziale per la crescita delle nostre nuove generazioni. Puntiamo ad incoraggiare modelli didattici moderni ed innovativi per favorire l’apprendimento e lo sviluppo dei più piccoli”.