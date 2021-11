Marigliano, 4 nuove telecamere in piazza: “Puniremo gli assembramenti”

MARIGLIANO – Sicurezza: installate 4 nuove telecamere a piazza Municipio. I dispostivi si aggiungono a quelli già esistenti e portano a 30 il numero degli occhi elettronici presenti sul territorio comunale. L’intervento é stato realizzato impegnando risorse del capitolo della polizia locale che avrà così la possibilità di perseguire ulteriori risultati nelle attività di controllo e prevenzione messe in campo per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini di Marigliano.

“La nuova tecnologia – sottolinea il maggiore Emiliano Nacar, capo della polizia locale – sarà nostra alleata nel contrasto ad ogni forma di illegalità e nella tutela dei diritti dei cittadini. I nuovi sistemi di videocontrollo non rappresentano l’unica iniziativa che abbiamo predisposto a garanzia della sicurezza e del rispetto delle regole del vivere civile e della legge: a metà dicembre si aggiungeranno nuove risorse con l’assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato”.

“La serenità dei nostri concittadini é – evidenzia il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – una delle primarie esigenze dell’amministrazione comunale soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando. La pandemia, con il Covid che non molla la presa, ci impongono di vigilare affinché comportamenti poco responsabili mettano in pericolo la salute di ognuno. La presenza delle telecamere e di nuove divise sul territorio ci aiuteranno a tenere maggiormente d’occhio la situazione oltre che a scoraggiare ogni forma di illecito, grande e piccolo che sia. Se ne avvantaggeranno i cittadini, le famiglie, le attività commerciali e produttive, la nostra città”.