Ieri ad Ottaviano si è tenuto un incontro con una grande personalità napoletana, un magistrato che ha dedicato la sua carriera alla lotta alla criminalità organizzata: Catello Maresca.

Il magistrato, ufficialmente candidato alle prossime elezioni amministrative del comune di Napoli, è stato accolto a Palazzo Mediceo, bene confiscato alla camorra e dunque luogo simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Al dialogo con Maresca hanno partecipato anche il sindaco di Ottaviano Luca Capasso e l’Europarlmentare Aldo Patriciello, con i quali il magistrato ha discusso dei piani da attuare per il futuro della città metropolitana di Napoli.

Moderata dal giornalista Francesco Gravetti, la discussione è stata incentrata sul Recovery Plan e sul rapporto tra la città di Napoli e il resto dei territori che la circondano. Il punto fondamentale emerso ieri pomeriggio e su cuitutti i sindaci e i politici presenti erano fortemente d’accordo è, come ha sostenuto Capasso, “l’importanza dei paesi che circondano Napoli, i quali, però, sono spesso tenuti ai margini, non considerati dalla città e da chi la guida. Bisogna creare un rapporto solido con il futuro sindaco di Napoli, c’è bisogno di dialogo e di confronto per permettere ai nostri territori di rinascere insieme”-. Collaborazione è il termine che racchiude l’intera discussione tenuta ieri, alla quale hanno assistito diversi sindaci del vesuviano, forte dimostrazione simbolica dell’unione dell’intero territorio.

“È una sfida”- sostiene Maresca – “bisogna ragionare in grande e lavorare solo. Dobbiamo iniziare subito, a partire dalla burocrazia che spesso rallenta i tempi tecnici e pratici dei lavori, dobbiamo capire come investire nel migliore modo possibile i soldi che abbiamo a disposizione per vedere dei veri miglioramenti nel territorio.” Con un lieve sorriso sul volto, che lascia trasparire la determinazione dell’uomo, Maresca continua:” Bisogna attuare un piano strategico per la città Metropolitana ma per farlo dobbiamo collaborare, dobbiamo comunicare, e il ruolo del sindaco di Napoli in questo senso è fondamentale. I comuni circostanti non possono essere considerati dalla la città di Napoli marginali, dunque dovrà essere il primo cittadino della città capoluogo a far funzionare i singoli incastri dell’intero territorio e permettere, in questo modo, un riavvicinamento dei cittadini alla politica.”

La personalità e la maniera di intendere il ruolo istituzionale di sindaco Maresca lo racchiude in poche parole: “Serve vicinanza, le Istituzioni devono assolutamente recepire i bisogni dei cittadini che hanno il diritto di essere ascoltati e sostenuti. Ed è questo il ruolo della politica, intervenire per migliorare: io sto così bene tra la mia gente e cercherò di essere presente nelle strade il più possibile.”